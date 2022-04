SKY – Napoli-Roma, le probabili formazioni: Mertens potrebbe partire dal primo minuto

Secondo Sky Sport, potrebbero esserci delle novità di formazione riguardanti sia il Napoli che la Roma per la sfida del Maradona: “L’ultima notizia (di lunedì mattina) è che Luciano Spalletti ha perso il portiere titolare David Ospina, alle prese con dei sintomi influenzali. Il giocatore ha effettuato un tampone, con esito negativo, ma al suo posto è stato convocato Hubert Idasiak, dalla Primavera. In formazione cambierà anche qualcos’altro rispetto alla sconfitta contro la Fiorentina. La novità è il passaggio al 4-2-3-1 con l’inserimento di Dries Mertens al centro della trequarti, con Fabian Ruiz e Zielinski in panchina. Accanto al belga, ci saranno Lozano e Insigne. Come punta Osimhen. La difesa invece sarà la stessa scesa in campo domenica scorsa, con Zanoli, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Davanti a loro ci saranno Anguissa e Lobotka. José Mourinho, invece, va verso lo schieramento del 3-5-2. In difesa torna Mancini, che si posizionerà insieme a Smalling e Ibanez nella linea a tre. A centrocampo, come ‘quinti’ ci saranno Karsdorp e Zalewski, mentre nel mezzo sono pronti Sergio Oliveira, Cristante e Pellegrini (è stato provato anche Veretout che al momento però resta dietro nelle gerarchie di Mou). Davanti, insieme ad Abraham, ci sarà Zaniolo: solo panchina per Mkhitaryan”.