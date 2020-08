SKY – Napoli, sfuma Gabriel: il brasiliano sempre più vicino all’Arsenal, si lavora sul contratto

Gabriel Magalhães è sempre più vicino all’Arsenal. Dopo che i Gunners hanno pareggiato l’offerta del Napoli (26 milioni di euro più 4 di bonus), c’è stata un’accelerata nella trattativa.

Anche oggi l’Arsenal sta lavorando con l’entourage del giocatore per definire l’ingaggio e la durata del contratto, motivo per cui non è ancora arrivata la firma.

Per il Napoli, però, la pista sembra essere sfumata definitivamente. Gli azzurri chiedevano tempo, in attesa di definire la trattativa con il Manchester City per il Koulibaly, ma alla fine la scelta di Gabriel dovrebbe essere un’altra.

Fonte: Gianlucadimarzio.com