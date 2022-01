Un nome che è spuntato fuori nelle scorse settimane e che potrebbe approdare in maglia azzurra a giugno. Secondo quanto riporta Sky, il Napoli avrebbe effettuato un sondaggio per Gatti, terzino del Frosinone classe 98, autore di un’ottima stagione in Serie B finora. “Sono un giocatore del Frosinone, ma ovviamente salire in A sarebbe un sogno che diventa realtà”, ha dichiarato il giocatore.