SKY – Napoli-Torino, le probabili formazioni: un solo cambio per Spalletti rispetto a Firenze

Una vittoria per eguagliare Sarri. È quella che insegue il Napoli di Luciano Spalletti che allo stadio Diego Armando Maradona, ore 18.00, cercherà contro il Torino l’ottava vittoria consecutiva in campionato. Tre punti che consentirebbero agli azzurri di eguagliare la migliore partenza nella sua storia in Serie A, quella della stagione 2017-2018 con Sarri in panchina. Di fronte un Toro che vuole dimenticare la sconfitta nel derby contro la Juventus e ritrovare il successo che manca da un mese (Sassuolo-Torino 0-1).

La probabile formazione del Napoli

Spalletti prepara un solo cambio rispetto all’undici che ha vinto contro la Fiorentina prima della sosta. Lozano, reduce dagli impegni con il Messico, partirà dalla panchina. Al suo posto c’è Politano che in carriera non ha mai segnato contro il Torino. In porta confermato Ospina, così come Rrahmani al fianco di Koulibaly. Anguissa, Fabian Ruiz e Zielinski formeranno il centrocampo azzurro, mentre Osimhen e Insigne completeranno il reparto offensivo.

NAPOLI (4-3-3) la probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

La probabile formazione del Torino

Belotti torna a disposizione di Ivan Juric, ma partirà dalla panchina, pronto a entrare a gara in corso. Buone notizie anche in difesa per l’allenatore granata: ritorna Djidji dopo un turno di squalifica, mentre Rodriguez ha smaltito il trauma alla gamba rimediato con la Svizzera. A centrocampo potrebbe giocare Baselli visto che Pobega ha fatto i conti negli ultimi giorni con un fastidio muscolare. In attacco c’è Sanabria, supportato da Brekalo e Linetty.

TORINO (3-4-2-1) la probabile formazione: V. Milinkovic Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Baselli, Mandragora, Ola Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. All. Juric