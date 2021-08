SKY – Napoli-Venezia, due ballottaggi per Spalletti, le ultime sulle probabili formazioni

NAPOLI-VENEZIA domenica ore 20:45

Ecco le ultime sulle probabili formazioni secondo Sky Sport:

Napoli, due ballottaggi per Spalletti

C’è tanta curiosità intorno al Napoli di Luciano Spalletti che esordisce al ‘Maradona’ ospitando il Venezia. In difesa c’è ancora da decidere chi giocherà tra Rrahmani (ex di turno) e Manolas. Nessun punto di domanda per quel che concerne l’attacco con Politano e Insigne larghi e con Osimhen punta centrale. A centrocampo spazio a Lobotka (Demme è indisponibile) e Zielinski. Per la terza maglia la sfida è tra Elmas e Fabian Ruiz con il secondo avanti nel ballottaggio

Venezia, quattro squalificati per la prima

Paolo Zanetti ha una lunga lista di squalificati. Il finale della scorsa stagione bloccherà per la prima di campionato Vacca, Mazzocchi, Modolo e Aramu. Il 4-3-2-1 dei veneti prevede Forte punta unica con Sigurdsson e Johnsen alle sue spalle. In mediana c’è Crnigoj non al meglio per un problema alla mano ma dovrebbe stringere i denti. Esterni di difesa saranno Ebuehi e Schnegg