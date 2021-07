Sky – Napoli vicino alla fumata nera per Vaclik: il ceco ad un passo dall’Olympiacos

Dopo il forte interesse mostrato da parte del Napoli nelle ultime settimane verso Tomas Vaclik, portiere ceco svincolatosi dal Siviglia, l’affare non andrà in porto. Stando a quanto riportato dal giornalista Sky, Fabrizio Romano, l’estremo difensore ceco sarebbe molto vicino alla firma con l’Olympiacos, che a questo punto non approderà alle falde del Vesuvio per ricoprire il ruolo di vice Meret. A differenza del ceco, invece un altro portiere è pronto ad approdare in Italia. Rui Patricio oggi approderà a Roma pronto ad unirsi al gruppo di Mourinho. Ecco il tweet publicato dal giornalista:

Goalkeepers domino completed. Tomas Vaclík is expected to be announced soon as new Olympiacos player, free agent from Sevilla. 🧤🇬🇷

Vaclík will replace José Sá who’s gonna sign with Wolves.

Rui Patricio will fly to Italy today as he’s joining Roma from Wolves. Both deals done.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2021