Sky – Nessun arrivo sulla sinistra senza prima una cessione: due le piste che si seguono

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato per Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Radio Marte Show”

“Firpo? Al Napoli piace. Emerson Palmieri? Se non esce nessuno, non arriverà. Juventus-Napoli? Partita a scacchi determinata dagli episodi. Forse poteva avere più coraggio e poteva mettere più in difficoltà la Juventus. Non credo però che all’inizio della gara Gattuso abbia chiesto di tirarsi indietro. Centravanti? Petagna è un ottimo giocatore ma è evidente che non è la prima scelta nel Napoli.

Terzino mancino? Fino a quando ci sono alcuni giocatori in rosa il Napoli non può fare il passo più lungo della gamba. Il mercato ha necessità più economiche che tecniche. Caleta Car o Kamara? I buoni rapporti possono aiutare ma non credo che il Napoli possa interessarsi in questa finestra di mercato. Ricci e Parisi? Due ottimi giocatori, il Napoli è sicuramente su Ricci e su Parisi non c’è solo il Napoli. Io non credo che il Napoli abbia difetto di personalità, penso che abbia già uno spessore buono. Non penso che giocatori come Koulibaly e Mertens non ne abbiano”.