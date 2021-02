Sky: “Osimhen è rientrato da un po’, adesso è il suo momento e deve segnare dei goal”

Il giornalista Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in merito al match di stasera che vedrà il Napoli impegnato nella trasferta di Granada, valevole per i sedicesimi di andata di Europa League. Ecco le sue parole:

“E’ arrivato il momento di Osimhen, è rientrato da un po’, deve segnare dei gol, allungare la squadra e fare la guerra al Granada, che è una squadra seria. C’è un precedente importante in Spagna, dopo la sconfitta contro i modesti olandesi dell’AZ il Napoli a San Sebastian riuscì a vincere in trasferta contro la capolista de LaLiga di allora, la Real Sociedad. Secondo me Gattuso deve poggiare molto sul ricordo di quella partita. Il calcio spagnolo è un po’ al ribasso, l’anno scorso per la prima volta dal 2007 non ha avuto nessuna squadra nelle semifinali di Champions League. E’ vero che ha vinto col solito il Siviglia l’Europa League, ma abbiamo visto come la Juve ha vinto a Barcellona, quindi ho fiducia nel Napoli”.