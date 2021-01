SKY – Ounas, il Crotone attende la sua decisione

In queste ore Adam Ounas sta decidendo se accettare la proposta del Crotone. L’attaccante di proprietà del Napoli e in prestito al Cagliari è vicino al trasferimento in Calabria. Per la fumata bianca si attende solo il suo sì, la speranza di tutte le parti in causa è che l’operazione possa concludersi positivamente. L’attaccante algerino arriverebbe al Crotone con la formula del trasferimento a titolo temporaneo. Si attende solo il suo sì per la chiusura dell’affare. A riportarlo attraverso il suo sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.