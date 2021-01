Il Parma è pronto ad accontentare le richieste di Roberto D’Aversa e rinforzare la rosa per centrare l’obiettivo salvezza: secondo quanto rivela Sky, per l’attacco si valuta Filippo Falco del Lecce, anche se Carli e Lucarelli hanno priva provato a chiedere Carles Perez della Roma, chiuso in giallorosso al momento, ma lo spagnolo non si muove per ora. Per la difesa piace sempre Malcuit che può lasciare il Napoli, ma si monitora anche Lorenzo Venuti – classe 1995 della Fiorentina.