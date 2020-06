L’attaccante del Napoli Andrea Petagna, in prestito alla Spal, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla gara contro il Cagliari: “So di essere un giocatore importante per questa squadra, come lo sono tutti i miei compagni. So che contano tanto su di me e sono quì per questo. Siamo belli carichi, ce la metteremo tutta, abbiamo tutte le carte in regola per poterci salvare”