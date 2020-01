SKY – Politano-Spinazzola: si tratta ancora. L’Inter pensa alle alternative

Parti al lavoro: Inter e Roma stanno continuando a trattare per definire lo scambio Politano–Spinazzola. I due club sono infatti rimasti in contatto per tutta la giornata (a breve altre novità) per provare a non far saltare l’operazione.

La trattativa sta dunque continuando, le parti dovranno ricontattarsi. Intanto, Marotta e Ausilio si sono cautelati andando a individuare un possibile sostituto. Si tratterebbe di Victor Moses, del Chelsea ma in prestito al Fenerbahce (i cui emissari erano in Italia). Con i blues e proprio con Conte, Moses ha disputato 78 presenze, segnando 2 reti in due anni. Per il nigeriano ci vogliono 10 milioni di euro, ma l’Inter lo farebbe eventualmente solo in prestito.

fonte: gianlucadimarzio.com