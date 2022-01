SKY – Polonia alla ricerca di un nuovo CT: incontro a breve con Fabio Cannavaro

Come già reso noto, l’allenatore portoghese – anche ex Fiorentina – Paulo Sousa, che a inizio 2021 aveva accettato il nuovo incarico di ct della Polonia, si è separato recentemente dalla Federcalcio polacca. Questo per accettare la proposta del Flamengo e diventare il nuovo allenatore del club rossonero. Dato l’addio del portoghese e i prossimi spareggi per la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar, previsti per marzo, la Polonia adesso è intenta a cercare il nuovo commissario tecnico (il 24 di quel mese dovrà affrontare la Russia). Oggi, 8 gennaio, come riporta Sky Sport, può essere una data importante in tal senso, anche per l’Italia. Ebbene è così. Il pallone d’oro del 2006, vincitore del Mondiale in Germania con l’Italia di Lippi, sarebbe un potenziale indiziato a sostituire Paulo Sousa sulla panchina della nazionale polacca. Fabio Cannavaro, in questo momento, è nella capitale Varsavia per incontrare il presidente della Federcalcio: l’incontro è previsto a breve. La Polonia, dunque, potrebbe aver trovato un nuovo ct (e un nuovo legame con l’Italia).