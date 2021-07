SKY – Raduno del Napoli di Spalletti, la squadra si è ritrovata al Maradona per i tamponi

Il Napoli riparte, come riposta Sky Sport, con un nuovo allenatore e qualche assenza di troppo. Oggi il primo giorno del nuovo corso azzurro, però, è stato lontano dal campo: alle 14.30 appuntamento allo Stadio Maradona, dove i convocati della prima parte di ritiro sono stati sottoposti al tampone anti-covid come previsto dal protocollo. Spalletti, tra i più acclamati, tra i primi ad arrivare a Fuorigrotta, insieme con lui anche la coppia immancabile formata da Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam, ancora alle prese con le terapie dopo l’infortunio al crociato dello scorso marzo. Mancano, ovviamente, tutti gli azzurri impegnati nell’estate delle nazionali: Lobotka, Zielinski e Elmas si aggregheranno al gruppo di Dimaro tra qualche giorno, tutti gli altri arriveranno tra Castel di Sangro e agosto inoltrato, poco prima del nuovo calcio d’inizio. Presenti al Maradona anche tanti azzurri che dovranno sfruttare queste settimane per giocarsi le carte giuste con Spalletti, come Sebastiano Luperto e Gennaro Tutino, reduci da esperienze in prestito tra Crotone e Salernitana. Domani tutti i presenti si ritroveranno al centro tecnico di Castel Volturno: visite di rito per cominciare la nuova stagione e qualche ora insieme, tra campo e palestra prima della partenza (giovedì) con destinazione Val di Sole.