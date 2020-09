Sky – Reguilon offerto anche al Manchester United: il club valuta

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha rilasciato alcuni aggiornamenti sulla situazione legata a Sergio Reguilon:

“Sergio Reguilón è stato offerto al Manchester United. Il consiglio e Ole lo considerano un’opzione. Decideranno presto. Anche il Siviglia ha chiesto di riaverlo in prestito dal Real Madrid. La gara è ancora in corso anche per altri club“.

Sergio Reguilón has been offered to Man United. The board and Ole are considering him as an ‘option’. They’re gonna decide soon. Also Sevilla have asked to have him back on loan from Real Madrid. The race is still on [also for other clubs]. 🔴 #MUFC #RealMadrid #transfers

