SKY – Rinnovo Insigne, nessun incontro con De Laurentiis prima di giovedì

Lorenzo Insigne è rientrato oggi a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti, resta però aperta la questione relativa al suo rinnovo di contratto. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l’atteso l’incontro tra il capitano del Napoli e il presidente De Laurentiis non ci sarà prima del 5 agosto, data dell’inzio del ritiro azzurro a Castel di Sangro. Nessuna fretta, perché il nodo, una volta sciolto, garantirebbe la possibilità di lavorare con serenità al rinnovo. Le distanze però restano, le esigenze del club di ridimensionare l’ingaggio e quelle di Insigne, che vorrebbe un trattamento economico almeno identico a quello ricevuto fino ad ora. Altri fattori da tenere in considerazione: il peso per il capitano di abbandonare il progetto legato a De Laurentiis e la disponibilità del club a trattare sulla cessione dei diritti di immagine.