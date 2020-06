SKY – Rinnovo Mertens, scambio di documenti tra il Napoli e gli agenti del belga: firme in dirittura d’arrivo

Secondo quanto riferito da SKY Sport, il Napoli è vicino a concludere l’operazione rinnovo del contratto di Dries Mertens. In questo momento, infatti, in corso ci sarebbe lo scambio di documenti tra il club partenopeo e l’entourage del belga. Confermata la scadenza nel 2022, con opzione per un altro anno: le firme, dunque, sono in dirittura d’arrivo. Ecco quanto riferito dal sito di Gianluca Di Marzio:

“Due milioni e mezzo al giocatore al momento della stipula del nuovo contratto, un biennale da quattro milioni annui più bonus (l’ingaggio stagionale sfiorerà i 5 milioni), questa la base del nuovo accordo che legherà le parti fino al 2022. Sui contratti, però, sarà aggiunta anche un’opzione per un ulteriore anno che, se usata, potrebbe trattenere l’attaccante a Napoli fino al 2023. Manca ancora la firma del giocatore, ma sta per arrivare: questione di ore, infatti, per l’ufficialità del nuovo accordo con la documentazione necessaria ormai completata tra i legali delle parti e l’espletamento di ogni formalità negli ultimi giorni“.