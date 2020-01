SKY – Roma, blitz in Spagna per trattare Januzaj

La Roma ha 8 giorni per rinforzare la propria rosa. Fonseca è stato chiaro: “Mi aspetto almeno due rinforzi”. E Petrachi in queste ore sta lavorando alacremente per accontentare il proprio allenatore. Con l’infortunio di Zaniolo e quello di Diawara, saranno almeno due i giocatori in entrata per i giallorossi.

Un’ala destra e un centrocampista. E il nome sulla lista del direttore sportivo spagnolo è quello di Adnan Januzaj, ala belga di proprietà della Real Sociedad. Oggi c’è stato un blitz a San Sebastian degli emissari giallorossi per trattare direttamente con il club spagnolo la cessione del belga. Presenti anche il papà del ragazzo e il suo agente.

La Roma vuole impostare la trattativa su un prestito gratuito con diritto di riscatto a circa 12 milioni di euro, mentre la Real Sociedad chiede un prestito oneroso di poco sotto il milione di euro (800 mila). Si lavora per trovare una soluzione con il tempo che non gioca a favore dei giallorossi, obbligati a trovare un’ala destra di livello per sostituire Nicolò Zaniolo.

A centrocampo continuano i contatti per Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo classe 1998 di proprietà dell’Elche. Si attende la risposta del club spagnolo. Giallorossi anche su Mandragora, chieste informazioni, ma ricordiamo che sul centrocampista dell’udinese c’è il pressing della Fiorentina che ha puntato fortemente su di lui.

Mentre per la fascia destra difensiva piace Cyrus Christie, terzino irlandese classe ’92 di proprietà del Fulham. Grande prestanza fisica (188cm) e 18 presenze stagionali per lui. Si lavora, in tutti i ruoli, per rinforzare una Roma decimata dagli infortuni.

fonte: gianlucadimarzio.com