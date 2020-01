SKY – Roma, Florenzi al Valencia: i dettagli dell’operazione

Il futuro di Alessandro Florenzi sarà lontano da Roma. Almeno fino a giugno. Come già anticipato nei giorni scorsi, il capitano giallorosso si trasferirà al Valencia: affare in prestito secco fino a fine stagione. Niente diritto e obbligo di riscatto. Il difensore classe ’91 vuole avere più spazio per trovare la convocazione a Euro 2020 ed essere fra i protagonisti. Dopo il poco spazio concessogli da Fonseca, il capitano è stato lasciato in panchina anche in occasione del derby con Lazio, Florenzi vola in Spagna per ritrovare continuità ed entusiasmo.

L’agente del giocatore Alessandro Lucci, dopo l’incontro di martedì con il ds della Roma Petrachi a Trigoria, è riuscito ad accontentare tutte le parti in causa consentendo al giocatore di trasferirsi in Spagna a condizioni fattibili, nonostante l’imminente conclusione delle trattative, e alla Roma di iniziare un nuovo corso senza il suo capitano. In queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli dei contratti. fonte: gianlucadimarzio.com