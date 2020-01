SKY – Roma, possibile arrivo a sorpresa: trattativa per Perez del Barcellona

In Italia il suo nome è già noto: ha segnato all’Inter in Champions League: un gol al 23′ del primo tempo che gelò la squadra di Conte (la partita finirà poi 1-2 per i blaugrana). Ma ora Carles Perez potrebbe tornare in Italia: ad aspettarlo è la Roma, che ha accelerato per mettere a segno il colpo a sorpresa. Il classe ’98, che può giocare su entrambe le fasce d’attacco, è infatti un obiettivo concreto di Petrachi.

Lo chiamavano così: Robben del Barcellona. Quest’anno, in Liga, ha giocato 10 partite segnando una rete (al Getafe). Poi un’altra, già citata, in Champions contro l’Inter. Tornando alla trattativa, mancherebbe un ok finale del Barcellona (che non lo ha convocato per la prossima partita contro il Valencia) per chiudere l’operazione, i cui dettagli sono ancora da conoscere. Il giocatore potrebbe diventare il nuovo rinforzo per l’attacco della Roma, che si era mossa anche per Suso.

fonte: gianlucadimarzio.com