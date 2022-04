SKY – Roma, problema muscolare per Abraham: in dubbio per la Salernitana

Stando a quanto riportato da Sky Sport, Tammy Abraham, attaccante della Roma, sarebbe uscito malconcio dal match contro il Bodo/Glimt. L’attaccante inglese zoppicava vistosamente al rientro a Roma perché ha accusato un problema muscolare già dalla prima frazione di gioco in Norvegia, decidendo di non lasciare il campo e giocare sul dolore. Si apprende, però, che non è nulla di particolarmente grave ma la situazione è da valutare visto che la partita contro la Salernitana è alle porte. Non è, dunque, da escludere che il calciatore possa restare fuori dalla sfida contro i Campani.