Nicolò Zaniolo non riuscirà a recuperare in tempo per la sfida di domenica in campionato contro il Napoli. A dirlo è Paolo Assogna, inviato Sky che segue da vicino le vicende di casa Roma, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: “Non credo che Zaniolo giocherà contro il Napoli, c’è prudenza per chi rientra come nel suo caso da gravi infortuni. Mourinho farà turnover in Conference League in vista della gara contro il Napoli, 6-7 calciatori salteranno la partita pensando già a domenica”.