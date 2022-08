SKY – Ronaldo-Napoli, azzurri disposti a trattare ma per Osimhen vogliono più di 100 mln

Ultimi giorni di mercato infuocati per il Napoli con diversi fronti su cui lavorare. Da una parte quello che porterebbe a Ronaldo. Jorge Mendes continua a spingere con lo United per lasciar partire CR7 verso Napoli. Nell’operazione, sarebbe coinvolto anche Osimhen, che farebbe il percorso inverso. Il Manchester United sta trovando l’accordo per Antony; un’operazione da più di 90 milioni. Resta da capire se poi il club deciderà di fare un ulteriore investimento da 100 milioni o più per Osimhen. Il Napoli ha dato segnali di apertura se l’offerta sarà superiore ai 100 milioni, nonostante l’agente dell’attaccante nigeriano in serata ha fatto sapere come lui non sia in vendita. Di pari passo, lo United dovrebbe contribuire a gran parte se non tutto l’ingaggio di Ronaldo. Comunque ancora non c’è una trattativa o non c’è stata un’offerta ufficiale.