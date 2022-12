SKY – Salernitana, l’obiettivo numero uno è Diego Demme

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha fatto il punto sul suo sito della situazione Demme:

“Per il centrocampo della Salernitana l’obiettivo è Diego Demme del Napoli. Il mediano tedesco ha giocato solamente 3 partite nella prima parte di stagione e potrebbe lasciare la squadra di Spalletti. Anche per il classe ’91 la Salernitana sta spingendo per un prestito. Se il tedesco dovesse andar via, il Napoli potrebbe andare a cercare un centrocampista simile a Lobotka per caratteristiche”.