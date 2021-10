SKY: Salernitana-Napoli, le probabili formazioni: moderato turnover per Spalletti

Salernitana, rebus attacco per Colantuono

La vittoria in rimonta nell’infrasettimanale ha dato nuove sicurezze alla Salernitana: ora arriva il derby con il Napoli e là davanti ci sono 4 candidati per due maglie. Nell’ultimo turno tutti hanno messo piede in campo: possibile tandem Bonazzoli (fresco di gol) e Simy (decisivo con l’assist del 2-1 di Schiavone) ma certamente sia Gondo che Djuric non sono totalmente tagliati fuori. In difesa potremmo rivedere Gagliolo dall’inizio mentre in mediana Obi, Di Tacchio e Kastanos vanno verso la conferma.

Napoli, Osimhen out: problema al polpaccio

Victor Osimhen salterà l’impegno con la Salernitana, fermato da un problema muscolare al polpaccio di cui verrà valutata l’entità nelle prossime ore. Oltre a questo cambio forzato in attacco, che potrebbe permettere a Mertens di partire titolare, Spalletti pensa a un moderato turnover. Mario Rui ad esempio deve difendersi dall’attacco di Ghoulam. In mediana Demme potrebbe essere proposto dall’inizio.

fonte: skysport.it