Salim Diakite è sempre più vicino al Bari, in prestito dal Napoli. Prosegue la trattativa per il difensore franco-maliano classe 2000 del Teramo da parte del club azzurro, che lo girerebbe immediatamente in prestito al Bari. Massimo Paci, allenatore del Teramo che proprio domani affronterà il Bari nella ventunesima giornata del girone C di Serie C, ha precisato che Diakite non è stato convocato per “scelta societaria“.