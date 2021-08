SKY – Sampdoria, in chiusura il prestito di Petagna dal Napoli

La Samp, come riporta il sito gianlucadimarzio.com. fa tris sul mercato. Sono infatti in definizione 3 operazioni per i blucerchiati: in arrivo Petagna dal Napoli, Florentino dal Benfica e Mohamed Ihattaren, classe 2002 olandese che si trasferirà alla Juventus dal PSV e verrà quindi girato in prestito. La trattativa per Petagna era in piedi da tempo: nonostante il gol vittoria di ieri contro il Genoa, l’attaccante si trasferirà in Liguria. Arrivato dunque l’ok del Napoli: il classe ’95, 2 presenze e un gol in questa Serie A, torna a vestire la maglia della Sampdoria. Insieme a lui, ci sarà Florentino. Il classe ’99 sembrava destinato al Getafe, ma l’affondo dei blucerchiati è stato decisivo: sorpasso e chiusura dell’operazione. Sarà prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. La novità di oggi è Mohamed Ihattaren: olandese classe 2002, è cresciuto nelle giovanili del PSV Eindhoven, squadra con cui ha anche esordito tra i professionisti. Trequartista capace di muoversi su tutto il fronte offensivo, a soli 19 anni Ihattaren conta già 74 presenze, 10 gol e 11 assist con la maglia del PSV. A centrocampo, invece, il nome nuovo è quello di Amrabat: si cerca il colpo last minute con il marocchino che è in uscita dalla Fiorentina e sul quale c’è anche l’Espanyol.