SKY – Sarri vuole Politano alla Lazio: sondaggio del Napoli per Orsolini

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha parlato delle richieste di mercato di Sarri alla Lazio. Tra queste, c’è anche Matteo Politano:

“Definiti gli ultimi dettagli: mercoledì le firme. Per l’allenatore toscano sarà una sfida plasmare la nuova Lazio. Tra i suoi obiettivi è trasformare Lazzari come esterno da difesa a quattro. Come rischieste a Lotito sul mercato aggiungiamo un altro nome a Loftus-Cheek, Matteo Politano del Napoli. E’ da capire se il Napoli lo darà e a quali condizioni. Il Napoli si starebbe cautelando con un primo sondaggio per Orsolini del Bologna“.