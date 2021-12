SKY – Sassuolo-Napoli, probabili formazioni: confermato Lobotka al posto di Demme

L’ultimo week-end ha visto Sassuolo e Napoli rilanciarsi in campionato con due bellissime vittorie. I neroverdi hanno vinto a San Siro, battendo il Milan per 1-3 grazie a una prestazione convincente che cancella un periodo negativo con un solo punto conquistato nelle precedenti tre gare. Il Napoli di Spalletti, invece, ha regalato spettacolo contro la Lazio, battendo la squadra dell’ex Sarri per 4-0 e volando da sola al primo posto in classifica. Queste due squadre si affrontano in questo turno infrasettimanale al Mapei Stadium, con l’obiettivo comune di dare continuità all’ultima vittoria conquistata.

La probabile formazione del Sassuolo

Dionisi, in conferenza stampa, ha annunciato il recupero di Boga, ma l’esterno ivoriano resta ancora una volta fuori dai convocati, al pari di Djuricic. In attacco si va quindi verso la conferma del tridente formato da Berardi, Scamacca e Raspadori, anche se Defrel potrebbe far rifiatare uno degli ultimi due. In mezzo al campo spazio a Maxime Lopez, accompagnato ai suoi lati da Frattesi e Matheus Henrique. Il brasiliano, però, ha qualche problemino fisico, se non dovesse farcela al suo posto giocherebbe Traoré. In difesa ritorna Rogerio a sinistra, possibile anche il rientro di Chiriches (in vantaggio su Ahyan) e di Toljan a destra, confermato invece Ferrari.

SASSUOLO (4-3-3) La probabile formazione: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

La probabile formazione del Napoli

Oltre a Osimhen e Anguissa, non potrà essere della partita Manolas, indisponibile a causa di una gastroenterite. Rientra invece Matteo Politano, guarito dal Covid e pronto per la panchina. A destra, nel tridente offensivo, dovrebbe esserci ancora Lozano, ma attenzione all’opzione Elmas. Confermatissimo Mertens dopo la doppietta alla Lazio, a sinistra ci sarà Lorenzo Insigne. A centrocampo dovrebbe essere riproposto Lobotka, insidiato però da Diego Demme. Fabiàn Ruiz e Zielinski sono intoccabili, mentre in difesa è confermato il quartetto formato da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui davanti al portiere Ospina.

NAPOLI (4-3-3) La probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Lobotka, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Spalletti

Fonte: Sky Sport