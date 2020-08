SKY – Sostituto Allan, il primo della lista è Veretout: ma il Napoli può riavviare i contatti per Szoboszlai

Dopo 5 anni Allan lascia il Napoli: è fatta per la cessione del brasiliano all’Everton. Ora per gli azzurri inizierà il momento dei ragionamenti. Come intervenire in mezzo al campo per regalare a Gattuso il rinforzo migliore possibile per la prossima stagione.

E il mercato in entrata per sostituire Allan, sarà dettato anche dal modulo che vorrà utilizzare Gattuso, che nel caso scegliesse il 4-2-3-1 potrebbe anche non comprare un vero e proprio centrocampista centrale. Ma il profilo di Jordan Veretout resta comunque tra i primi della lista, in attesa di capire che strada intraprendere.

Under resta in piedi nello scambio con Milik ma non c’è ancora intesa sul conguaglio visto che il Napoli chiede 20 milioni mentra la Roma è ferma a 10.

Dominik Szoboszlai che era il preferito a centrocampo, ha dichiarato di voler rimanere un altro anno a Salisburgo. Ma il Napoli potrà riavviare i contatti qualora invece scegliesse di giocare stabilmente con il 4-3-3. Se si opterà per il 4-2-3-1 e si decida di prendere un giocatore offensivo in più, insisterà su Boga – sul quale sta insistendo anche Atalanta.

Fonte: Gianlucadimarzio.com