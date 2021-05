SKY – Spezia-Napoli, le probabili formazioni: in attacco Osimhen

Con Nzola fuori per squalifica, Italiano, come riporta Sky Sport, pensa sia a Piccoli che a Galabinov. Le scelte effettuate nel recente passato dovrebbero indicare l’azzurrino quale prima opzione per l’attacco ma i giochi non sono chiusi e le quotazioni del bulgaro sono in risalita. Sempre là davanti duello tra Verde e Agudelo col secondo favorito. In difesa ci sono i soliti duelli con Vignali in vantaggio su Ferrer e Marchizza su Bastoni ma anche Chabot ed Erlic battagliano. I tre di centrocampo solo forse i più sicuri di tutta la formazione che Italiano schiererà per l’anticipo.

Sul fronte Osimhen l’allarme è rientrato. L’attaccante nigeriano sarà regolarmente a disposizione ed è in pole su Mertens. Brutte notizie invece per quel che concerne la linea difensiva. Mancheranno infatti sia Koulibaly che Maksimovic, quest’ultimo risultato positivo al COVID-19. In mezzo ci sono poche scelte: coppia obbligata quella formata da Rrahmani e Manolas. Politano e Lozano si giocano una maglia (l’ex Inter dovrebbe però spuntarla) mentre Bakayoko spera di ritrovare un posto nell’XI titolare ma al momento è dura per lui.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen