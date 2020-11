Nella terza partita del girone di andata di Europa League disputatasi nella serata di ieri, la formazione di Gattuso non ha mostrato propriamente un bel gioco, nel primo tempo per lo più, contro una formazione indiscutibilmente più modesta. Tuttavia, il risultato è stato portato a casa. Tre punti pesantissimi per la squadra di Gattuso che rimane appaiata al primo posto del girone insieme all’Az Alkmaar e alla Real Sociedad, tutte a 6 punti.

Beppe Bergomi, che ha svolto il commento tecnico del match si è espresso cosi sulla partita: “Gattuso è molto esigente ma queste sono partite sporche, l’importante è portarle a casa anche se non giochi bene. Se devo fare un nome, Koulibaly non ha fatto bene e da lui ci si aspetta di più e Gattuso come l’ha detto a noi lo dirà anche alla squadra”.