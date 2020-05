Secondo quanto riferito da SKY Sports UK, l’intenzione dei 20 club di Premier League è quella di riprendere la stagione. Ci sarebbe già una data per tornare in campo, ovvero venerdì 12 giugno. Tuttavia, i club in videoconferenza sono giunti alla conclusione di non poter disputare le partite nei propri impianti. Serviranno dunque, 8-10 impianti per svolgere dunque i match in campo neutro.