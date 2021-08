SKY – Squalifica Osimhen, il Napoli per il ricorso farà leva sul precedente

Nel corso di ‘Sky Sport 24’, è intervenuto il giornalista Sky Massimo Ugolini: “Dopo la squalifica comminata dal Giudice Sportivo, Victor Osimhen salterà la prossima gara contro il Genoa e soprattutto la sfida contro la Juventus alla ripresa dopo la sosta. Il Napoli sta già lavorando al ricorso per ridurre la squalifica da due a una giornata, facendo leva anche su un precedente dello scorso campionato. In quella occasione Immobile, espulso per una manata a Vidal durante Lazio-Inter, prese solo un turno di squalifica.

Sicuramente però il nigeriano salterà la trasferta contro il Genova, mentre invece Piotr Zielinski potrebbe farcela. Gli esami di oggi hanno evidenziato solo una forte contusione al quadricipite, il polacco sarà monitorato quotidianamente. Nel caso di forfait è pronto Elijf Elmas, una delle note più positive della prima giornata. Il macedone ha faticato a mettersi in mostra in questi anni, forse limitato anche dalla sua duttilità tattica. Però proprio su questo aspetto il ragazzo deve puntare, come ha anche sottolineato Spalletti”.