SKY – Tentativo del Napoli per Frattesi, ma la priorità del giocatore è l’Inter

Dopo l’incontro di lunedì con Carnevali, l’Inter accelera per Frattesi. I nerazzurri vogliono chiudere nelle prossime 24/48 ore così da non perdere il vantaggio accumulato. Nonostate il forte interesse del Milan e il tentativo del Napoli, l’Inter è ora avanti per Frattesi e sente di avere in pugno il centrocampista. Il giocatore gradisce la destinazione ed è un pallino di Simone Inzaghi e per questo la dirigenza nerazzurra ha deciso di affondare il colpo per anticipare la concorrenza. Mancano soltanto da limare gli ultimi dettagli. Nell’operazione sarà inserito anche Mulattieri, valutato dall’Inter 8 milioni di euro.

Fonte: Gianlucadimarzio.com