SKY – Terapie, palestra e lavoro in squadra per Insigne: cresce la speranza per Barcellona

Ancora una giornata di super lavoro per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli vuole assolutamente essere della partita di sabato con il Barcellona e sta lavorando sodo per recuperare dall’infortunio subito nell’ultima di campionato con la Lazio. Anche oggi consueto trattamento sanitario, lavoro in parte in palestra e in parte in campo, con la squadra. Secondo quanto riportato da SKY Sport, i volti al termine della seduta di allenamento a Castel Volturno, sono sembrati ancora più sereni, segnale inequivocabile che tutto sta procedendo per il meglio e che la presenza del “Magnifico” al Camp Nou, è oramai più di una speranza.