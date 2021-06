In stand-by, come riportato da Sky, il mercato del Napoli, in attesa delle cessioni: su Koulibaly e Fabian Ruiz c’è un timido interesse del Psg. L’Atalanta insiste per il centrale del Lille Sven Botman e per il centrocampista dell’AZ Koopmeiners, per il quale serve un ulteriore rialzo. Per la porta c’è l’idea Ospina, per il quale però non è stato ancora affondato il colpo.