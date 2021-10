SKY – Torino, Belotti verso il recupero: l’attaccante punta al Napoli

Dopo la sconfitta nel derby, il Torino, come riporta Sky Sport, è atteso da un’altra sfida decisamente complicata al rientro dalla sosta per le nazionali: domenica prossima alle ore 18, la formazione allenata da Ivan Juric andrà infatti a far visita allo Stadio Maradona al Napoli, in testa alla classifica a punteggio pieno dopo sette giornate. L’allenatore croato può però sorridere nonostante la difficoltà dell’avversario, perchè nella giornata di sabato è tornato ad allenarsi in gruppo Andrea Belotti. Il Gallo, fuori per infortunio ormai dalla seconda giornata di campionato, ha svolto in mattinata l’intera seduta con il resto dei compagni e si candida almeno per una convocazione per il match di Napoli. Ancora ai box invece Pobega e Praet, che hanno svolto allenamento differenziato sul campo, così come Pjaca e Verdi, che si sono sottoposti soltanto a terapie per recuperare dai rispettivi infortuni.