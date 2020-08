Sky – Torino, contatti con il Bologna per Lyanco. Piace anche al Napoli

Il Torino e il Bologna si stanno parlando per Lyanco. Il difensore granata piace molto ai rossoblù e i contatti con la società di Urbano Cairo sono avviati. Il classe 1997 è già stato in prestito al Bologna (da gennaio a maggio 2019) e ha un ottimo rapporto con Sinisa Mihajlovic. Il Torino chiede tra i 12 e i 15 milioni per lasciarlo partire.

Nel frattempo i granata hanno declinato l’offerta fatta per il brasiliano dallo Sporting Lisbona, ritenendola troppo bassa (6 milioni per il 50 per cento). Il giocatore, oltre al Bologna, piace anche al Napoli di Gennaro Gattuso. Dal canto suo il Torino vorrebbe provare a tenerlo ma il giocatore è tentato da altre soluzioni.