SKY – Tottenham, mollato Milik: l’attaccante sarà l’ex Napoli Vinicius

Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcuni aggiornamenti di mercato su Twitter. Nello specifico, il Tottenham aveva nel mirino Arek Milik, ma sembra che abbia virato su altri obiettivi. Non più il polacco, dunque, ma Carlos Vinicius, ex attaccante del Napoli e oggi al Benfica.

“Carlos Vinicius al Tottenham, ci stiamo avvicinando: le visite mediche sono previste nelle prossime ore per concludere l’affare. Condizioni personali ok e accordo fatto tra Benfica e Spurs”.

Carlos Vinicius to Tottenham, here we go is coming – medicals expected on next hours to complete the deal. Personal terms ok and agreement Benfica/Spurs done. ⚪️ #THFC #transfers https://t.co/T6n40COAPu

