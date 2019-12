Sky – Trattativa Milan-Paris Saint Germain, Paquetà in Francia per 40 milioni

L’umiliazione contro l’Atalanta ha creato scompiglio in casa Milan: rossoneri nella bufera, tifosi inviperiti con la dirigenza, con Pioli e con i calciatori. Il 5-0 fa troppo rumore ed è troppo brutto per essere vero. E, come se non bastasse, è in arrivo una cessione: Lucas Paquetá – oggi assente a Bergamo per squalifica – può lasciare il Milan già a gennaio. Come riportato da Sky Sport è ben avviata la trattativa tra la società rossonera e il Paris Saint-Germain. Dopo averlo portato a Milano, il direttore sportivo Leonardo ora al PSG lo vorrebbe anche in Francia e ci sono stati dei contatti tra le parti proprio nelle ultime ore.

Per Paquetá il Milan non ha intenzione di fare prestiti e lo venderebbe solo alle condizioni per cui è arrivato dal Flamengo un anno fa, ovvero per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Paquetá sin qui ha deluso le aspettative, sia nella scorsa stagione che nell’avvio di quella in corso: solo un assist in 13 partite, senza mai brillare del tutto. Sotto contratto fino al 30 giugno 2023, il brasiliano può lasciare il Milan anche tra un paio di settimane. Trattativa avviata, il PSG – Leonardo in primis – fa sul serio. E per la società rossonera il classe 1997 è tutt’altro che incedibile.