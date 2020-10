Sky, Trevisani: “Contagiati AZ? Non deve succedere come col Genoa, difficile trovare altre date”

Intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Sky Riccardo Trevisani ha detto la sua in merito alla situazione contagiati in casa AZ Alkmaar, che domani affronterà il Napoli: “Ovviamente, se i contagiati sono stati isolati ed è tutto tranquillo, è un discorso. Se poi succede come col Genoa non è più cosi tranquillo. Il calendario è super complesso, la soluzione non è semplice; sarebbe difficile trovare una data per il rinvio.

Sarebbe importante un comportarsi bene, essere in grado di combattere questo maledetto virus rispettando le regole e mantenendo le giuste precauzioni. Il numero dei contagiati può solo andare ad aumentare, con le temperature che si abbassano e le influenze che aumentano, la situazione non può certo migliorare”.