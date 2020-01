SKY – Trovato l’accordo per Kumbulla, si insiste per Petagna

Il Napoli punta a rinforzare la difesa e in questo senso ha trovato l’accordo con il Verona per Marash Kumbulla. Come riporta gianlucadimarzio.com, la cifra dell’affare è di 20 milioni più 4 di bonus: l’operazione sarebbe sulla falsa riga di quella che ha portato Rrahmani in azzurro, con il giocatore lasciato a Verona in prestito fino a giugno. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con gli agenti del difensore per presentargli il progetto tecnico ed economico.

Il club azzurro non si ferma, dopo gli arrivi di Lobotka, Demme e le visite mediche di Politano sta insistendo ancora per Petagna. Il Napoli è arrivato ad offrire 22 milioni di euro, la Spal ha però rifiutato perché ritiene l’attaccante fondamentale per puntare alla salvezza. Per questo si sta lavorando per trovare un accordo ora e lasciarlo a Ferrara in prestito fino a giugno.