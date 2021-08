Vicinissima l’ufficialità di una cessione in casa Napoli. Dopo le ultime querelle del mercato, Gennaro Tutino è ad un passo dalla firma con il Parma: secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l’attaccante nelle prossime ore dovrebbe raggiungere i nuovi compagni in ritiro, la cessione dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro più 1 di bonus in caso di promozione in A il prossimo anno.