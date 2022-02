Sky, Ugolini: “Al momento il Napoli è la squadra più in forma, i numeri parlano chiaro”

Nel corso di ‘Ne Parliamo Martedì’ su Canale 8, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini: “Chi è più forte in questo momento? Sicuramente il Napoli, lo raccontano i numeri. Quest’anno la squadra di Spalletti ha avuto solo una grande sbavatura: i 70 minuti a San Siro contro l’Inter, gara che poi ha rischiato di pareggiare per i demeriti dei nerazzurri e per qualche défaillance nei cambi di Inzaghi. In questo momento non c’è una squadra più in forma del Napoli, probabilmente all’Inter si è aperta una piccola crepa nel derby e può allargarsi dopo la gara al Maradona. Il Milan ha l’organico più corto e meno completo delle altre, anche se la vittoria nel derby può dargli uno slancio. La Juve senza Chiellini, che non si sa quanto rientrerà, ha un’assenza che peserà. Dovrà cavarsela a livello difensivo, dimostrando di avere un’organizzazione che non sempre si è vista”.