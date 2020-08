Sky, Ugolini: “Con la Lazio possibile riposo per Insigne, c’è Mertens. A centrocampo pronto Lobotka”

Ultime di formazione in casa Napoli in vista della sfida di questa sera contro la Lazio. A riferirle è il collega di Sky Sport Massimo Ugolini: “Contro la Lazio vedremo qualcosa di molto simile di quello che vedremo a Barcellona.

Mertens non ha giocato l’ultima e me l’aspetto in campo per guadagnare ritmo gara. Posso pensare ad un turno di riposo per Insigne, che è apparso stanco, ma non è detto. A centrocampo dovrebbero esserci Fabian, Demme e Zielinski, ma l’italo-tedesco può rifiatare in favore di Lobotka“.