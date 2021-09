Sky, Ugolini: “Pranzo ADL-Agente di Insigne, primo piccolo grande passo verso il rinnovo”

Il giornalista Massimo Ugolini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky: “C’è stato un incontro nell’abergo che ospita il ritiro del Napoli tra Vincenzo Pisacane, agente di Insigne ed il presidente De Laurentiis. Finalmente il ghiaccio è rotto, ciò non vuol dire che la soluzione sia raggiungibile a breve, ma comunque in questo momento è stato fatto un primo importantissimo passo, ci racconta della disponibilità al dialogo da parte di entrambi, è un passo avanti significativo, è un momento che potrà essere decisivo per il rinnovo del contratto, perchè l’importante è che si cominci a parlare, sarà una trattativa lunga ma è una trattativa che deve cominciare adesso perchè arrivare a gennaio con il rischio di offrire la possibilità al capitano di firmare il 1° di febbraio per un altro club considerando il contratto in scadenza tra meno di un anno, sarebbe stato molto pericoloso e sicuramente avrebbe aumentato le pressioni sull’ambiente. Il giocatore in questi primi mesi ha dimostrato una grande professionalità, una grande maturità, dando segnali importanti in campo, ricevendo segnali importantissimi da parte del pubblico del Maradona, oggi è arrivato l’appuntamento che tutti aspettavano, primo piccolo grande passo verso, si spera, il rinnovo del contratto”.