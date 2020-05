SKY, Ugolini: “Zielinski prossimo al rinnovo. I prossimi 10 giorni importanti per il mercato del Napoli…”

Massimo Ugolini, giornalista di SKY Sport, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Con l’incontro di domani si possono avere risposte decisive. Il tempo stringe e siamo al limite per ripartire il 13 giugno e poter programmare per tempo la prossima stagione. Speriamo che si possa trovare un punto di incontro tra CTS e medici dei club: il buonsenso deve aiutare nelle decisioni da prendere. Attendiamo l’annuncio del rinnovo di Zielinski: i prossimi dieci giorni saranno importanti anche in chiave mercato per il Napoli. Non si può riprendere il campionato con Mertens in scadenza dopo due settimane“.