Sky UK – Per Osimhen al Manchester servono più di 100 milioni con CR7 a Napoli

Jorge Mendes è al lavoro per portare Cristiano Ronaldo a Napoli. Lo riferisce Sky Sports UK, spiegando la proposta messa sul piatto dal potente procuratore portoghese: CR7 in Campania e il percorso inverso per Victor Osimhen, il quale sarebbe destinato al Manchester United con anche un conguaglio economico in cambio. Il punto, si apprende, è che il Napoli accetterebbe solo offerte a nove cifre (quindi dai 100 milioni di euro in su) e che lo United si stia per impegnare economicamente in maniera pesante sull’obiettivo Antony dell’Ajax.