Sky – Vecino si allena a parte, è in dubbio per il Napoli

Le squadre di Serie A si preparano per il ritorno in campo. Oggi uno degli step importante, il calendario rimodulato, ha di fatto dato una spinta importante anche sotto il punto di vista psicologico, il calcio italiano è pronto a ripartire. Il Napoli, come noto, ripartirà dalla Coppa Italia ed il match contro l’Inter: secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, in casa nerazzurra si sta allenando a parte Vecino per un’infiammazione, le condizioni saranno da valutare e conseguentemente anche il suo recupero per le prime partite della ripresa, tra cui proprio quella contro gli azzurri.